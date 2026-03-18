Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası: 1 yaralı

Gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde meydana gelen kazada, bir tırın dorsesine başka bir tır arkadan çarptı. Devrilen dorsede yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Ömerli istikametinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki tırın dorsesine arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi devrilirken, kazada bir sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy geçişi Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine, aynı istikamette ilerleyen başka bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesi yola devrilirken, çekici kısmında herhangi bir hasar oluşmadı. Kazada, arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun ilgili bölümünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, devrilen dorsenin ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
