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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü

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Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araç tırın altına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Mecidiye Gişeleri'nde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HMN 436 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan 59 FG 563 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, tıra arkadan çarpan aracın ise kullanılamaz hale geldiği görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, benzer bir kaza da iki gün önce aynı bölgede bulunan Kurnaköy Gişeleri'nde yaşanmış, bu kazada ise 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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