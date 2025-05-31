Kuzey Marmara Otoyolu'nda 9 Yaşındaki Çocuk Takla Atan Araçtan Yola Savruldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 9 Yaşındaki Çocuk Takla Atan Araçtan Yola Savruldu
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, emniyet kemeri takılı olmayan 9 yaşındaki bir çocuk, taklalar atan otomobilden yola fırladı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı, güvenlik kameralarına yansıyan anlar gündem oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu

Emniyet kemeri takılı değildi araçtan fırladı: O anlar güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun taklalar atan otomobilden yola savrulduğu an, güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında KMO Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif derecede yaralandığı ve basit tıbbi müdahale neticesinde aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.

Çocuğun araçtan yola fırladığı anlar kamerada

Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler yola savrularak düşen çocuğu sakinleştirerek kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı. O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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