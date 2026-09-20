Haberler

Kuzey Kore, Wonsan'dan Doğu Denizi'ne 1 balistik füze fırlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Wonsan'dan Doğu Denizi'ne 1 balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya füzenin münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü ve gemilere hasar vermediğini duyurdu; Başbakan Takaichi tedbir talimatı verdi.

Kuzey Kore ordusu, Wonsan bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine bir balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore'den Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin yerel saatle 15.00 sıralarında Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine 1 adet balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin uçuş menzili ve ulaştığı irtifa gibi detayları belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarılarak, "Ordumuz, muhtemel yeni füze denemelerine karşı tetiktedir ve Güney Kore, ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak teyakkuz duruşunu sürdürmektedir" denildi.

Japonya da teyakkuza geçti

Kuzey Kore'nin füze denemesi Japonya hükümeti tarafından da doğrulandı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, balistik olduğu değerlendirilen füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü kaydedildi.

Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı ise fırlatılan füzenin bölgedeki gemiler üzerinde herhangi bir hasara yol açmadığını açıkladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de kurmaylarına Pyongyang'ın son denemesine ilişkin detaylı bilgi toplama ve gerekli tüm tedbirleri alma talimatı verdi.

Kuzey Kore son füze denemesini 12 Eylül'de yapmıştı

Kuzey Kore son olarak 12 Eylül'de ülkenin Wonsan bölgesinden Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Deneme, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgede gerçekleştirdiği ortak "Freedom Edge" tatbikatına karşı gözdağı olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan E.H. yakalandı

Tarlasını sürerken buldu, satmaya çalışırken yakalandı
Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi
Barcelona'dan kusursuz seri

Seviyeyi arşa çıkardılar! Bu adamları durdurmak gerçekten imkansız
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Husi saldırıları sonrası Türkiye'den Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz

Ankara'dan Riyad'a destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar