Haberler

Kuzey İrlanda'da Presbiteryen Kilisesi Hakkında Polis Soruşturması Başlatıldı

Güncelleme:
Kuzey İrlanda'da en büyük Protestan kilisesi olan İrlanda Presbiteryen Kilisesi, 2009-2022 yılları arasında gerekli vakaları yasal makamlara bildirmediğini kabul etmesi sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kuzey İrlanda'da en büyük Protestan kilisesi olan İrlanda Presbiteryen Kilisesi, 2009 ile 2022 yılları arasında gerekli durumlarda vakaları yasal makamlara bildirmediğini, yetersiz kayıt tuttuğunu ve yardım isteyenlere gerekli karşılığı vermediğini kabul etmesinin ardından hakkında polis tarafından soruşturma başlatıldı. Kilise, soruşturma sürecinde ilgili makamlarla tamamen işbirliği içerisinde olacağını açıkladı.

İrlanda Presbiteryen Kilisesi Genel Kurulu Vekil Sekreteri David Allen, "Bu başarısızlıkların mazur görülemez olduğunu ve hiçbir mazeret gösterilemeyeceğini belirtmeliyim. Presbiteryen Kilisesi adına, derin üzüntü duyuyorum. Öncelikle insanları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm. Geçmişteki eylemlerimizle veya yapmamız gerekeni yapmamamızla insanları tehlikeye attık ve bazılarının zarar gördüğünü biliyoruz" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kilise hakkında soruşturma açıldığı doğrulanarak, tüm suçların soruşturulacağı, mağdurların sürece erişebilmeleri ve faillerin hesap verebilmelerini sağlamak için yasal ortaklarla birlikte çalışılacağı ifade edildi. - BELFAST

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
