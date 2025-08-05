Kuzey Carolina'da Uçak Okyanusa Acil İniş Yaptı, Pilot Yaralı

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak okyanusa acil iniş yaptıktan sonra takla attı. Pilot yaralanırken, olay amatör kameralarca kaydedildi. Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde okyanusa acil iniş yapan küçük uçak, takla attı. O anlar amatör kamera saniye saniye yansırken, pilot yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu Jabiru J230 tipi uçak, okyanusa acil iniş yaptı. Küçük uçak inişten sonra takla attı. O anlar kıyıdakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, pilot yaralı olarak kıyıya çıkarıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Acil inişe teknik bir arıza veya başka bir durumun neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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