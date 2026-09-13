Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman'da sondaj kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bulunan bir sitenin bahçesindeki sondaj kuyusunda kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda kediyi bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı. Her hangi bir yarası bulunmayan kediye çevredeki vatandaşlar sahiplendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı