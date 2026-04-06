Kuveyt ve BAE'ye yeni saldırılar düzenlendi

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

İran'ın ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri devam ediyor. Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına uğradığını duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz düşman unsurlara karşı harekete geçti" açıklamasında bulundu. Duyulacak patlama seslerinin tehditleri önleme çabalarının sonucu olduğu vurgulanarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtilerek, "Ülke genelinde duyulacak patlama sesleri, füze ve İHA'ları önleme operasyonlarının sonucudur" ifadelerine yer verildi. Son saldırıların herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı