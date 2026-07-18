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Kuveyt'te İran'ın saldırdığı petrol tesisinde yangın: Yaralılar var

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Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın saldırısı sonucu bir petrol tesisinde yangın çıktığını ve yaralananlar olduğunu duyurdu. İran, ABD'ye karşılık Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor.

Kuveyt Petrol Şirketi, İran saldırısında petrol tesislerinden birinin vurulması sonucu yangın çıktığını ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Kuveyt Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın petrol tesislerinden birine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Tesiste yangın çıktığı ve büyük hasar meydana geldiği, ayrıca yaralananlar olduğu aktarıldı.

Kuveyt İtfaiyesinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise İran saldırılarının ardından iki noktada çıkan yangınlara müdahale eden çok sayıda itfaiyeci ve bir işçinin yaralandığı belirtildi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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