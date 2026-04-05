Simav'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.14'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12.65 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı