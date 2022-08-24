Kütahya haberleri: Kütahya'da dolu yağışı 3. Sayfa Haberleri Kütahya yerel 3. sayfa haberine göre Kütahya'da dolu yağışı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde yaklaşık 10 dakika dolu yağışı etkili oldu. Kütahya'da dolu yağışı KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde yaklaşık 10 dakika dolu yağışı etkili oldu. Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot Kötüyünde dolu yağışı etkili oldu. Yağmur ile başlayıp daha sonra doluya dönüşen yağışta köy beyaza bürüdü. Dolu ve yağmur yağışının herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu Domaniç Kütahya 3. Sayfa Haberler

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