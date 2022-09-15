Kütahya haberleri... Gediz'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kütahya habere göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Gediz- Kütahya Karayolu Eskigediz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Önen idaresindeki 43 EZ 616 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette seyreden Mehmet Keskin yönetimindeki 43 LE 747 plakalı araca, ardından da park halindeki karayolları aracına çarptı. Kazada araçlar, Gediz Şehir Mezarlığı'nın istinat duvarına çarparak durabildi. Yaralı sürücüler Mehmet Keskin ve Halil İbrahim Önen, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. sevk etti. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Keskin Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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