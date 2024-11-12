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Kütahya Gediz'de Minibüs Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kütahya Gediz'de Minibüs Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir minibüsün çarpması sonucu Sezgin Kul hayatını kaybetti, kaçan sürücü ise yakalandı.

Kütahya Gediz'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, kaçan sürücü yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gece saatlerinde Hacıbaba Mahallesi yakınlarında hareketsiz bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. Güvenlik güçleri tarafından bölgede yapılan inceleme sonrası yol kenarında hareketsiz yatan şahsın kimliğinin Sezgin Kul (46) olduğu ve bir aracın çarparak kaçtığı belirlendi.

Sezgin Kul'un cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis çevredeki kameraları inceledi. Ekiplerin, incelemeleri sonucunda, Sezgin Kul'a çarpıp kaçan araç sürücüsü belirlenerek gözaltına aldı. Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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