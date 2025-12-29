Haberler

Kütahya Emniyeti'nden dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme çalışması

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Toplum Destekli Polislik ekipleri, esnafa ve vatandaşlara broşür dağıtarak farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli iş yerleri ve semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para konularında vatandaşlara bilgi verilerek, farkındalığı artırmaya yönelik broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içerisinde hareket edildiği vurgulanarak, "Halkımızla birlikte daha güçlüyüz" mesajı paylaşıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
