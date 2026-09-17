Kütahya’daki polis denetiminde kardeşinin kimliğini gösteren şüpheli yakalandı

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Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında kardeşinin kimliğini ibraz eden şüphelinin, 62 aranma kaydının bulunduğu, karşılıksız çek suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 117 milyon TL adli para cezasının olduğu belirlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında bir şüpheli, ekiplere kardeşine ait kimliği ibraz etti. Şüphelinin gerçek kimliğinin belirlenmesine yönelik yapılan incelemede, 10 Aralık 2024 tarihinden itibaren arandığı ve hakkında 62 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin karşılıksız çek suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 117 milyon TL adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamalarda şüphelinin toplam 70 suç kaydının bulunduğu da belirlendi.

Kardeşine ait kimliği ibraz ederek gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı belirlenen şüpheli hakkında ayrıca "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı