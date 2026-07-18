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Kütahya'daki orman yangınına müdahale sürüyor: 7 helikopter, 4 uçak ve 22 arazöz görevde

Kütahya'daki orman yangınına müdahale sürüyor: 7 helikopter, 4 uçak ve 22 arazöz görevde
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkiinde çıkan orman yangınına havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı, karadan ise 22 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor. Engebeli arazi ve rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip seferber edildi.

Edinilen bilgilere göre, Elmalı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, karadan ise 22 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekipler, alevlerin daha geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Bölgenin engebeli yapısı ve zaman zaman etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, hava ve kara unsurları koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Helikopterler ve uçaklar belirlenen noktalara aralıksız su atarken, kara ekipleri de alevlerin önünü kesmek için kritik noktalarda müdahalede bulunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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