Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon istikametinden Tavşanlı yönüne ilerleyen araçların karıştığı kazada, 1'i polis otosu olmak üzere toplam 5 araç hasar gördü. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, araçlar trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından çekiciler yardımıyla kaldırıldı. - KÜTAHYA