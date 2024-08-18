Kütahya'da Yol Yapım Şirketine Ait Kamyonun Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Domaniç- Tavşanlı karayolunda yol yapım şirketine ait taş yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Domaniç- Tavşanlı karayolunda yol yapım şirketine ait Fethi Öztürk yönetimindeki taş yüklü hafriyat kamyonu Güney ve Kozacağız köyleri arası henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Fethi Öztürk (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA