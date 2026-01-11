Haberler

Kütahya beyaza büründü, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, güzel manzaralar oluştururken ulaşımda aksamalara neden oldu. Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki buzlanma ve düşük görüş mesafesi sürücüleri zor durumda bıraktı. Bazı araçların kazaya karıştığı bildirildi.

Kütahya şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar, güzel manzaralar oluştururken vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının artarak devam etmesini temenni etti.

Öte yandan, Kütahya- Tavşanlı kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar refüje çarparak maddi hasarlı kazalara karıştı. Görüş mesafesinin azalması ve yolun tamamen beyaza bürünmesi nedeniyle birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti.

Kütahya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ile şehirlerarası yollarda trafik akışını yavaşlattı. Kütahya-Tavşanlı kara yolunun çeşitli noktalarında kar ve gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ya da direksiyon hakimiyetini kaybeden bazı otomobiller yoldan çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazalarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Bazı sürücüler beklemeyi tercih etti

Yoğun kar yağışı ve düşük görüş mesafesi nedeniyle risk almak istemeyen çok sayıda sürücü, araçlarını emniyet şeridine ve yol kenarındaki uygun alanlara çekerek beklemeye başladı. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını bekleyen sürücüler, yolun güvenli hale gelmesinin ardından yola devam edeceklerini ifade etti.

Trafik ekipleri, Kütahya-Tavşanlı yolunu kullanacak sürücüleri kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarırken, aşırı hızdan ve ani fren yapmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Kara yolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
