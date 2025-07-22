Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin, extacy hapları ve bonzai ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada uyuşturucu taşıdığı tespit edilen araç Domaniç-Tavşanlı güzergahında durduruldu. Araçta ve şüpheliler S.T ve V.T.'in yapılan üst aramasında 19.60 gram metamfetamin, 19 adet extacy hap, yaklaşık 140 gram bonzai üretebilen 1.43 gram bonzai hammaddesi, 0.66 gram taş kokain, 17 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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