Kütahya'da 42 kilo 582 gram esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Kütahya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 42 kilo 582 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.

Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 42 kilo 582 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 42 kilo 582 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve özellikle gençlerin zehir tacirlerinden korunması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
