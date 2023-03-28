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Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

Kütahya'da evinde 53,14 gram kokain maddesi ele geçirilen ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da evinde 53,14 gram kokain maddesi ele geçirilen ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan N. D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 53,14 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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