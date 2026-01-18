Haberler

Simav'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Simav ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü Mehmet Şahiner olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu E. Şenol ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Simav-Eynal kara yolu Yeşilova köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şahiner (20) idaresindeki 35 AF 0526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtan dışarı savrulan sürücü Mehmet Şahiner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ağır yaralanan E. Şenol ise ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şahiner'in cenazesi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com

