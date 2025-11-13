Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın kavşakta takla atması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu Kayarasıköyü kavşağında meydana geldi. Alınan bigiye göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan F.K. (27) idaresindeki 16 PL 936 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.S.K. (7), S.K. (8), M.E.K. (6), S.K. (27), N.G. (62) ve C.H. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı

