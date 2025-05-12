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Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin K. (72) idaresindeki 43 YD 687 plakalı araç ile İnegöl'den Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Ramazan G. (65) yönetimindeki 43 YA 979 plakalı araç Emniyet Kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Harun K. (34), Münevver G. (63) ile Zekiye Z. (69) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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