Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasınde 3 kişi yaralandı.

Kaza gece 01.00 saatlerinde Çevreyolu Emet ışıklı kavşakta trafik ışıklarının fasılalı olduğu zamanda meydana geldi. Kütahya'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 16 AGZ 216 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 07 BBE 208 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Y.A.,U.K.A. ve F.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
