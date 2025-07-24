Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Moymul Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 43 AGP 844 plakalı otomobil, Çevreyolu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada, K.A. idaresindeki 43 ABV 353 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü K.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! 'Bu halde uçağa nasıl bindin?'

Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! "Bu halde uçağa nasıl bindin?"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi

"Termal şok" uyarısı gündem olan uzman isim tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.