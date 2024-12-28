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Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. B.Y. yönetimindeki araç, K.D. idaresindeki araca çarparak kazaya neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde, B.Y. yönetimindeki 10 AGV 600 plakalı araç, Kayı Köyü kavşağından Tavşanlı yönüne dönmeye çalışan K.D. idaresindeki 43 AET 201 plakalı araca çarptı.

Kazada, 10 AGV 600 plakalı araçta bulunan sürücü O.K. (35) ve yolcu S.D. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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