Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 69 yaşındaki otomobil sürücüsünün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, C.K. (69) yönetimindeki otomobil, A.K. (30) idaresindeki motosikletle Kozcağız köyü mevkiinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.K yaralandı. Yaralı, Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA