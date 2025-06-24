Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Nezaket Yıldız (64) olarak belirlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cihangir Orbay (60) idaresindeki 43 SN 962 plakalı Volkswagen Transporter araç, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, Örenköy yolundan ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki Fiat Uno model 26 SZ 376 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Kübra Doymuş ağır yaralanırken, sürücü Şerife Doymuş hafif yaralandı.

Kazada hafif şekilde yaralanan diğer sürücü Cihangir Orbay ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar

Galibiyet yetmedi! Avrupa devi, ABD'de gruptan çıkamadı
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.