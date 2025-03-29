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Kütahya'da trafik kazası! Yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da trafik kazası! Yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki sürücü Ayşe Beydilli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kütahya- Gediz karayolu Yunuslar köyü yakınlarında Ayşe Beydilli'nin (50) kullandığı araç, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halindeyken Yunuslar köyü yakınlarındaki rampada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki H.E. idaresindeki plakalı çekici ve yarı römorka çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan sürücü ve yolcular sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı sürücü Ayşe Beydilli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak M.B. ve F.B. ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Allah rahmet eylesin´de ülkemizde gün icinde nerdeyse onlarca ölümlü kaza oluyor bu hanimin bir özelligimi varki sadece onun kazasi haber oluyor.

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