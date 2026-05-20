Kütahya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Kütahya'da direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, başka bir otomobile çarptı. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Balıklı Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 AT 008 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç, 43 ACS 073 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, sürücünün araç içerisinde rahatsızlandığını ifade etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, direksiyon başında beyin kanaması geçirdiği belirtilen sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Devlet Hatun Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, çevrede toplanan vatandaşların sürücünün sağlık durumunu merak ettiği görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

