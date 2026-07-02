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Kütahya'da araç yangını

Kütahya'da araç yangını
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Kütahya-Afyonkarahisar yolu istasyon kavşağında seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücü yangını fark ederek aracı kenara çekip tahliye oldu.

Kütahya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kütahya-Afyonkarahisar yolu istasyon Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Karaa Bulvarı'ndan tren garı istikametine seyir halinde olan 43 ED 292 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motor bölümünden yükselen dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek hızla araçtan çıktı. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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