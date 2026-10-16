Kütahya'da servis sürücüsü, 5 özel ihtiyaçlı öğrenciyi araçta bırakıp kaçtı

Kütahya'da servis sürücüsü, 5 özel ihtiyaçlı öğrenciyi araçta bırakıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da polisin rutin servis denetimi sırasında dur ihtarına uymayan servis sürücüsü, aracı terk ederek kaçtı. Araçta bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledilirken, kaçan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.
Kütahya'da polisin dur ihtarına uymayan servis sürücüsü aracı terk ederek kaçtı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledildi.
Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri rutin servis denetimleri sırasında 43 S 0537 plakalı servis aracının sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücünün, araç anahtarını da bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis ekipleri, servis hosteslerini bilgilendirerek öğrencilerin güvenliğini sağladı. Araçtaki 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına nakledilirken, servis aracı çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kaçan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.