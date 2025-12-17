Haberler

Kütahya'da şantiye yangını

Kütahya'da şantiye yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmaması sevindirirken, yatakhane binası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Kütahya'da bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkent Mahallesi'ndeki inşaat sahasında bulunan yatakhane bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhane ve yemekhaneyi sardı. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yatakhane binası kullanılamaz hale geldi. Çıkan yoğun dumanın kent merkezinin birçok noktasından görüldüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title