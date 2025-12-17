Kütahya'da şantiye yangını

Kütahya'da bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkent Mahallesi'ndeki inşaat sahasında bulunan yatakhane bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhane ve yemekhaneyi sardı. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yatakhane binası kullanılamaz hale geldi. Çıkan yoğun dumanın kent merkezinin birçok noktasından görüldüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA