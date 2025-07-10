Kütahya'da Restoranın Tuvaletinde Yılan Paniği
Kütahya'da bir restoranın tuvaletinde bulunan yaklaşık 2 metrelik 'bozyörük' türü yılan paniğe neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı yakalayıp doğaya geri bıraktı.
Kütahya'da bir restoranın tuvalet bölümüne giren yaklaşık 2 metrelik yılan paniğe neden oldu.
Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan bir restoranın tuvalet bölümünde yılan olduğu ihbarı üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti. Restorana giden ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti. Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa