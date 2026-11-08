Kütahya'da otomobil minibüse çarptı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da otomobil minibüse çarptı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yola fırlarken, yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan B.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.G. araçtan yola fırlarken, kazada toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.