Kütahya'da Otomobil Çarpması: 2 Yaralı
Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 35 AL 9380 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. ve E.K.'ye çarptı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederek Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa