Kütahya'daki otobüs kazasında 25 yaralı taburcu edildi
Kütahya-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 25'i taburcu edildi. 6 yaralının tedavisi sürüyor ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Sürücü gözaltına alındı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde, Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 31 kişiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.
Kaza sonrası yaralılar, Kütahya merkez, Altıntaş ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Edinilen son bilgilere göre, yaralılardan 25'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hastanelerde tedavileri devam eden 6 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsünün sürücüsü, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA