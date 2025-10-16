Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Denetim

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlere, Şube Müdürü Serdar koyuncu, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri katıldı. Denetimlerde, servis araçlarının ruhsat ve yetki belgeleri, teknik donanımları, emniyet kemerleri ile rehber personel bulundurulup bulundurulmadığı detaylı şekilde kontrol edildi. Yetkililer, öğrencilerin her sabah güven içinde okullarına, her akşam huzurla evlerine dönmelerinin en öncelikli hedef olduğunu belirttiler. - KÜTAHYA