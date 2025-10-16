Haberler

Kütahya'da Okul Servis Araçlarına Denetim
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde servis araçlarının ruhsatları, teknik donanımları ve emniyet kemerleri kontrol edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlere, Şube Müdürü Serdar koyuncu, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri katıldı. Denetimlerde, servis araçlarının ruhsat ve yetki belgeleri, teknik donanımları, emniyet kemerleri ile rehber personel bulundurulup bulundurulmadığı detaylı şekilde kontrol edildi. Yetkililer, öğrencilerin her sabah güven içinde okullarına, her akşam huzurla evlerine dönmelerinin en öncelikli hedef olduğunu belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
