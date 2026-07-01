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Kütahya'da atları motosikletine bağlayarak ilerleyen sürücü kameraya yansıdı

Kütahya'da atları motosikletine bağlayarak ilerleyen sürücü kameraya yansıdı
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Kütahya'da bir motosiklet sürücüsü, iki atı motosikletine bağlayarak trafikte ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kütahya'da iki atı motosikletine bağlayarak trafikte ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, iki atı motosikletine bağlayarak trafikte ilerledi. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, atların motosikletle birlikte yol boyunca gittiği görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin önünde ilerleyen atların trafik akışı içerisinde bir süre yol aldığı görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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