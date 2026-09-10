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Kütahya’da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

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Kütahya’da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Semih Öksüz hayatını kaybetti.

Kütahya'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Semih Öksüz hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki hafif ticari araç ile Semih Öksüz (23) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Öksüz ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Öksüz'ün kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ve müdahale sonucunda genç sürücünün kalbi yeniden çalıştırıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Semih Öksüz, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öksüz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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