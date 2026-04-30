Haberler

Kütahya'da kurtlar girdikleri ağılda 25 küçükbaş hayvanı telef etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesi Göncek köyünde kurtların girdiği ağılda 25 küçükbaş hayvanı telef oldu, 5 küçükbaş hayvan yaralandı.

Emet'e bağlı Göncek köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Ay, her gün 120 küçükbaş hayvanının bulunduğu 2 kilometre uzaklıktaki ağılına giderek hayvanların bakımını yaptığını söyledi. Ay, "Ağıla hayvanların bakımlarını yapmak için gittiğimde 25 kadar hayvanımı yerde kurtlar tarafından boğulmuş, 5 hayvanımı da yaralı halde buldum. Kurtlar 1,5-2 metre yükseklikteki çitleri aşarak boğdukları hayvanları bir araya toplamışlar. Sanırım kurtlar bizim sesimizi duyunca kaçtılar. Yoksa çok daha fazla hayvanımızı telef edeceklerdi. Çite takılan tüylerden ağıla giren en az 2 tane kurt olduğunu tahmin ediyoruz. Telef olan hayvanları yetkililere gösterdim. Zararım büyük "dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

