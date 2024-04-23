Kütahya'da Kaybolan 55 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Mehmet S. kendisine ait 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timi bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde 55 küçükbaş hayvan köye 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA