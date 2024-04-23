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Kütahya'da Kaybolan 55 Küçükbaş Hayvan Bulundu

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Mehmet S. kendisine ait 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timi bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde 55 küçükbaş hayvan köye 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasanlar Hisarcık Jandarma Kütahya Hayvan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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