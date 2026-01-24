Haberler

Kütahya'da gündüz vakti bisiklet hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde gündüz saatlerinde kaydedilen bisiklet hırsızlığı olayında, hırsızın apartman güvenlik kamerasına yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaşanan bisiklet hırsızlığı, apartman güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçe içerisinde kilitsiz şekilde bırakılan bisiklet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, yaşı 15-16 civarında olduğu tahmin edilen şüpheli, bahçeye girdikten sonra önce çevreyi ve kamerayı kontrol etti. Ardından rahat tavırlarla bisikleti alarak bahçeden çıkaran zanlı, bisiklete binip olay yerinden uzaklaştı.

Bisikleti çalınan Selçuk Sönmez, hırsızlık anının apartman kamerası tarafından net bir şekilde kaydedildiğini belirterek, zanlının bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
