Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak tütünle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 248 bin 800 makaron ve 280 kilogram tütün ele geçirildi. 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, 248 bin 800 adet dolu ve boş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.D. (39), M.G. (51), Y.D. (33), E.Y. (25) ve İ.E.A. (28) isimli 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak tütün ürünlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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