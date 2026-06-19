Haberler

Kütahya'daki inşaat kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi Hamit Sarı, hastanede hayatını kaybetti. Kazada 4 işçi yaralanmıştı.

Kütahya'da yapımı devam eden bir binada iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan bir işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir inşaatta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında iskelenin üzerine bir makaranın devrilmesi sonucu iskele çöktü. O sırada iskele üzerinde bulunan 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler Hamit Sarı, M.O., A.K. ve S.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hamit Sarı, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Bursa'da 20 milyon TL'lik dehşet; ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi

Ortağını vurup kendi kafasına sıktı! Sebep ise çok bilindik
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe