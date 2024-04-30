Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü

Kütahya'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü.

BERBER DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, Yunus Emre Mahallesi Gülbahar Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Silahlı bir kişi iş yerine gelerek dükkanın sahibi ve komşuna ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.