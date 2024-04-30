Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
Kütahya'da bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda dükkanın sahibi ve bir komşu hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Kütahya'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü.
BERBER DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI
Olay, Yunus Emre Mahallesi Gülbahar Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Silahlı bir kişi iş yerine gelerek dükkanın sahibi ve komşuna ateş etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda iki kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.