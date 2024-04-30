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Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü

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Kütahya'da bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda dükkanın sahibi ve bir komşu hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Kütahya'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü.

BERBER DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, Yunus Emre Mahallesi Gülbahar Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Silahlı bir kişi iş yerine gelerek dükkanın sahibi ve komşuna ateş etti.

Kütahya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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