Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil yoldan çıkarak, güzergahtaki araziye devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak teravi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa