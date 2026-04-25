Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir işletmenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 12.40 sıralarında Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Karşıyaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletmeye ait depoda yangın çıktı. Plastik su boruları ve su deposunun tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangının, deponun arka kısmına dökülen kızgın kalorifer küllerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA